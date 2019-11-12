Детективы НАБУ задержали на взятке в $150 тысяч начальницу департамента Офиса Президента

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины на взятке в 150 тысяч долларов задержали директора департамента Офиса Президента Светлану Кондзелю.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в НАБУ.

Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента. Отметим, что эту должность она занимала еще в Администрации Президента при Петре Порошенко, всего в АП она работает с 2009 года.

«Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщает, что Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в Офисе Президента. Она просила 150 тысяч долларов за назначение на должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В Офисе Президента позднее уточнили, что Кондзеля работала в различных отделах Администрации Президента с 2005 года.

«Для главы государства нет «своих» и «чужих». Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны», - заявили в Офисе Президента.

В декларации за прошедший год Кондзеля указала квартиру на 86 квадратов в селе Крюковщина Киево-Святошинского района и квартиру во Львове на 115 квадратных метров. Ее муж, Валентин Машуков, является также владельцем частного дома (47,4 кв.м) с участком (2200 кв. м) в селе Ивановка Кагарлыцкого района Киевской области. Еще Светлана Кондзеля владеет автомобилем «Renault Latitude» 2011 года выпуска.

За прошеший год Госуправление делами начислило ей 610 тысяч 578 гривен зарплаты (в среднем – 51 тысяча в месяц). Ее муж в 2018 году получал зарплату в ГП «Укроборонсервис» (57 тысяч 469 гривен) и в ООО «Люче» (25 тысяч 642 гривны). Также, согласно документу, Кондзеля в прошлом году взяла в «ПриватБанке» 12 тысяч гривен в кредит.

Напомним, что ранее в Киеве задержали подозреваемых в мошенничестве после передачи 250 тысяч долларов. Они представившись доверенными лицами Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тысяч долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром».

После этого, 22 октября, в Киеве задержали подозреваемого в мошенничестве, который вымогал 150 тысяч долларов у кандидата на должность председателя одной из районных администраций Киевской области. А 31 октября сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который выдавал себя за «друга» руководителей государства и за денежное вознаграждение обещал решить вопросы.