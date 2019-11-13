На Киевщине ГБР провело обыски у полицейских, которые помогали пьяным водителям избежать наказания

В Киевской области сотрудники Государственного бюро расследований прекратили деятельность преступной схемы, в которой участвовали полицейские, помогавшие водителям-нарушителям избежать административной ответственности.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Полицейские «помогали» водителям, которых ранее поймали на управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Они вносили недостоверные сведения в Информационный портал Нацполиции Украины о закрытии административных производств, затягивали сроки рассмотрения административных дел и направляли их в суд по истечении срока привлечения к ответственности; возвращали правонарушителям водительские удостоверения, изъятые в соответствии с решением суда.

Всего зафиксировали 97 фактов внесения недостоверных сведений в Информационный портал Нацполиции. Во время санкционированных обысков изъяли 60 водительских удостоверений, оргтехнику, 100 тысяч гривен и 4 тысячи долларов США.

Напомним, что ранее на Николаевщине полиция за месяц составила протоколы на 137 нетрезвых водителей.