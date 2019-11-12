Кроме чиновницы Офиса Президента по делу о вымогательстве задержали и экс-заместительницу министра культуры

Светлана Кондзеля НАБУ по делу о вымогательстве 300 тысяч долларов задержало несколько участников преступной группы. В их числе сотрудница Офиса Президента Украины и экс-заместительница министра культуры.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ задержали директора Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю. Она вымогала 150 тысяч долларов за назначение на должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В НАБУ не уточняют, скольких подозреваемых они задержали.

«В результате проведения операции «под прикрытием» (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тысяч долларов США от физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».

«Руководительницу одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, ее сообщницу – экс-заместительницу министра культуры Украины (2011 г.) и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов», - сообщили в НАБУ.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в которые вовлечены сотрудники СБУ. Решается вопрос о сообщении о подозрении.