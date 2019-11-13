Двое мужчин пытались пронести из «ЛНР» почти три миллиона гривен

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» задержали двух мужчин, которые пытались пронести из оккупированной территории деньги в общей сумме 2 миллиона 745 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Так, при осмотре 12 ноября вещей жителя Луганской области 1985 года рождения, который пешком переходил КПВВ из города Луганска, в скрытом двойном дне рюкзака обнаружены два миллиона гривен.

В этот же день, другой 43-летний житель Луганской области попытался с предотвращением контроля перенести через КПВВ с неподконтрольной территории еще 745 тысяч гривен наличных.

В обоих случаях для принятия решения согласно действующему законодательству, об этих фактах немедленно проинформировали сотрудников СБУ и отдел полиции ГУ НП в Луганской области.

Напомним, как житель Донеччины предлагал на блокпосту тысячу долларов взятки, чтобы без проверки провезти в «ДНР» четыре миллиона гривен.