Апелляционный суд отклонил попытку скандального замглавы ОАСК Аблова оспорить конкурс и занять место директора ГБР в Николаеве

Евгений Аблов Шестой апелляционный административный суд 12 ноября оставил в силе решение суда первой инстанции, который отказал в удовлетворении иска Евгения Аблова об отмене результатов конкурса на должность территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве.

Об этом в Facebook сообщил журналист Даниил Мокрик.

Как известно, Евгений Аблов был один из 27 претендентов на должность Николаевского терруправления ГБР, но его кандидатуру отклонили – судья принимал спорные решение против Майдана, а также возникли вопросы к значительному перечню имущества в декларации судьи. Отметим, что по итогам этого конкурса в 2018 году на должность в Николаевском территориальном управлении ГБР директором избрали Олега Денегу, но он так и не был назначен.

Судья Аблов подал иск на решение конкурсной комиссии ГБР. Позже относительно судей ОАСК детективы НАБУ проводили следственный мероприятия и опубликовали скандальные записи разговоров судей. Судя по этим аудиозаписям, Аблов использовал свою власть, чтобы суд принял решение в его пользу.

«Это - как раз то решение, которое обсуждалось на «пленках Вовка», которое согласовали с «Сашей» и «Олей». Но вот вчера Шестой апелляционный административный суд это решение прибил. Проигрыш Аблова - в силе», – написал он.

Напомним, как 26 июля 2019 детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели санкционированные следственные действия в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

Позже в НАБУ заявили, что председатель и некоторые судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Также НАБУ опубликовало фрагменты записей разговоров фигурантов дела. 2 августа Вовку объявили о подозрении. В конце августа глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия.