НАБУ сообщило о подозрении еще двоим подозреваемым в хищении ₴1,2 миллиарда – владельцу и экс-главе «VAB Банка»

По согласованию прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 8 бывшим и действующим должностным лицам Национального банка Украины, «VAB Банка» и служащим частного сектора в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1 миллиард 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Среди подозреваемых - бывший первый заместитель председателя НБУ, бывший директор Генерального департамента банковского надзора; бывший исполняющий обязанности начальника управления Нацбанка Украины по Киеву и Киевской области, а также бывшие должностные лица «VAB Банка» - председатель наблюдательного совета, заместитель председателя правления банка и трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО «VAB банк».

Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас идет процесс подачи в Антикоррупционного суда ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 миллионов гривен до 30 миллионов гривен.

Отметим, что речь идет о владельце Олеге Бахматюке и экс-главе правления банка Денисе Мальцеве.

Обстоятельства дела: в октябре 2014 года «VAB Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что указанный банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже в ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72 миллиона 620 тысяч гривен несмотря 1 миллиард 800 миллионов гривен, заявленных «VAB Банком».

Как следствие, служащими НБУ «VAB Банка» было предоставлено 1,2 миллиард гривен стабилизационного кредита.

В САП отметили, что ранее указанное банковское учреждение уже получало от Нацбанка кредит на сумму 3 миллиарда гривен. И указанные средства так и не были возвращены. А в ноября 2014 года и вовсе «VAB Банк» было признано неплатежеспособным.

На сегодня стабилизационный кредит в 1,2 миллиарда гривен, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращены.

Как известно, 11-12 ноября 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 миллиардов гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк». При этом расследование начали еще за Генпрокурора Юрия Луценко, но его закрыли после передачи им производства в полицию.

Отметим, как в САП сообщали, что в 2014 году бенефициар «VAB Банка» Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем главы НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили.

А после задержания экс-чиновников НБУ владелец «VAB Банка» Бахматюк обратился к Президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что готов постепенно вернуть 8 миллиардов гривен долгов.

Напомним, что экс-глава НБУ Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа. 15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена почтой, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа. При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала. 27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.