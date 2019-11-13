На Днепропетровщине автовор кроме техники захватил ящики с пиццей и поделился едой с бездомными – это вывело полицию на след преступника

В Марганце кража пиццы из автомобиля помогла полицейским вычислить и задержать вора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

«Во время совершения очередного преступления мужчина наткнулся в автомобиле на два ящика с пиццей. Самостоятельно съесть такое количество готовой продукции вор не смог, поэтому решил угостить на улице бездомных. Зная, что недавно из машины были похищены пиццу, полицейские ювенальной превенции вышли на след подозреваемого», – говорится в сообщении.

Злоумышленник скрывался в одном из сел Томаковского района, в дачном кооперативе. Им оказался 29-летний местный житель, ранее не судимый. Правоохранители изъяли у него две автомагнитолы и один ящик с пиццей, которые вернули владельцам.

Выяснилось, что мужчина выбирал автомобили, припаркованные у подъездов многоэтажек, взламывал замки и похищал автомагнитолы, аккумуляторы и любые ценные вещи. Задержанный обоснованно подозревается в трех эпизодах.

12 ноября следователь объявил задержанному подозрение по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.