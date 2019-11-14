На Харьковщине неизвестные обокрали оружейный магазин – они похитили охотничьи ножи и сюрикены

В городе Купянск Харьковской области в ночь на 11 ноября неизвестные взломали дверь и обокрали оружейный магазин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Из торгового помещения злоумышленники похитили 4 пневматические винтовки, 5 охотничьих ножей, 7 сюрикенов, 4 металлических ножа, 4 бинокля и 1 монокуляр.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Открыто уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению.

Напомним, что ранее николаевцы за месяц добровольно сдали в полицию 344 единицы оружия.