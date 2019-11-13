Житель Николаева недавно вышел из тюрьмы за кражу и снова попался в чужом помещении

В Николаеве во время проникновение в охраняемое помещение задержали пьяного местного жителя, который недавно освободился после отбывания тюремного наказания.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

Около двух часов ночи на главный пульт централизованного наблюдения управления полиции охраны Николаевской области поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта по улице Озерная в Николаеве. На место происшествия немедленно выехал наряд реагирования полиции охраны.

– Во время осмотра объекта, мы обнаружили, что входная дверь открыта, а в помещении находится неизвестный мужчина, - рассказал о событиях полицейский-водитель наряда реагирования старший сержант полиции Александр Терещенко.

На место происшествия полицейские охраны вызвали следственно-оперативную группу Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

– Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить причину своего нахождения в помещении, - сообщил младший инспектор наряда реагирования сержант полиции Виталий Прима.

Обследование задержанного на предмет употребления алкогольных и наркотических веществ показало, что в крови хулигана содержится 1,45 промилле.

Полицейские установили, что задержанный - 34-летний житель Николаева уже привлекался к уголовной ответственности и освободился в сентябре этого года из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная квалификация преступления – часть 1 стать 15, часть 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть покушение на кражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, как в Николаеве полицейские обратили внимание на бывших воров и задержали – оказалось, они уходили с очередной кражи