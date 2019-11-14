В России мать десять лет держала троих детей взаперти - после их побега она подожгла дом и покончила с собой

В Усть-Катаве Челябинской области России 55-летняя швея Дина Азизова 10 лет держала троих детей взаперти, а после их побега подожгла дом и покончила с собой.

Об этом передает «Znak.com».

Так, 20-летняя Дарина, ее 15-летний брат и 11-летняя сестра в это время находились в полиции, ни сбежали из дома накануне и не хотели возвращаться домой. Причины, по которым женщина держала детей дома, точно неизвестны. Ее дочь Дарина сказала, что мать «просто не хотела, чтобы они выходили».

Дети сбежали и укрылись у приятеля Дарины, с которым та познакомилась в интернете. По информации источника в следственных органах, мужчине 20 лет и именно он разработал план побега. При этом старшая сестра Дарины 33-летняя Диляра, которая проживает в Набережных Челнах, утверждает, что мужчине около 30 лет, он знал о ситуации в семье в течение года и ничего не предпринимал.

По сообщениям в СМИ, женщина страдала психическим заболеванием: она боялась, что с ней или ее детьми что-нибудь случится, если они выйдут из дома. Мать внушала детям, что мир жесток, и общество может их испортить.

После побега детей Дина Азизова написала заявление в полицию, подожгла дом и покончила с собой.

Сообщается, что семья переехала в Усть-Катаву в 2008 году. За младшей дочерью до 11 месяцев осуществлялся патронаж, но после этого семья пропала из виду. Соседям Дина Азизова говорила, что дети живут у старшей дочери Диляры в Набережных Челнах. 20-летняя Дарина до второго класса ходила в школу, но потом Азизова под предлогом того, что они уезжают в Башкирию, забрала документы девочки.

Заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики Сергей Пульдяев рассказал РИА Новости, что дети не ходили даже в магазин. Еду, одежду и обувь мать сама приносила домой. Мобильный телефон был только у Дарины, но пользоваться она им могла только при матери.

«Вокруг участка и внутри дома были установлены видеокамеры, чтобы контролировать каждый шаг детей. А во дворе жила огромная собака», - сказал Пульдяев.

Отмечается, что ни старшая дочь Диляра, ни отец детей не знали о происходящем, ведь Дина говорила всем, что дети ходят в школу и техникум, гуляют и у них все хорошо.

Напомним, как в американском городе Перрис супружеская пара держала взаперти 13 своих детей, некоторые из них были прикованы цепью к кровати. 17-летней девочке удалось сбежать из дома и из ближайшего телефона она позвонила в полицию. В итоге, в Калифорнии суд приговорил супругов Дэвида и Луизу Турпин к пожизненному заключению с правом условно-досрочного освобождения через 25 лет.