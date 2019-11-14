Киевлянин выстрелил в работника банка, который с коллегами пришел осматривать заложенную под кредит квартиру

В Деснянском районе столицы мужчина во время конфликта выстрелил из травматического оружия в работника финансового учреждения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

По спецлинии 102 поступило сообщение от киевлянина о том, что неизвестные пытаются выломать дверь его квартиры на улице Лисковской. А потом поступило сообщение о стрельбе по вышеуказанному адресу. На вызов сразу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативные группы.

На момент приезда полицейских дверь квартиры была открыта, а внутри помещения находилось пятеро представителей банка и владелец дома.

Полицейские установили, что представители финансового учреждения пришли по месту жительства киевлянина с целью проверки имущества, которое стало собственностью банка из причин невыплаты кредита.

Хозяин дома, увидев «незваных» гостей, достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сделал два выстрела. Одна из них попала одному из мужчин в ногу. С непроникающим ранением каретой скорой медицинской помощи пострадавшего госпитализировали.

По просьбе полицейских владелец дома предоставил разрешение на оружие. В общем коридоре эксперты нашли и изъяли две стреляные гильзы.

Событие должным образом зарегистрировали в Журнале учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 125 («Умышленное легкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как в Киеве соседи пришли разбираться с должником за «коммуналку» и он открыл по ним стрельбу.