В Николаеве суд арестовал разбойника, который ранил ножом подростка и забрал у него телефон, часы и пауербанк

Фото - иллюстрация Во вторник, 12 ноября, следственный судья Ленинского районного суда Николаева арестовал 31-летнего жителя Николаева, который совершил разбойное нападение на 16-летнего парня.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Инцидент произошел 24 октября около 16:30. Злоумышленник, находясь недалеко от дома № 47 по улице Кобера, с целью завладения чужим имуществом напал на парня, причинив ему телесные повреждения в виде колото-резаного сквозного ранения верхней конечности, что привело к кратковременному расстройству здоровья, во время которого открыто завладел имуществом - наручными часами, мобильным телефоном и повербанком, на общую сумму 5 тысяч гривен.

Кроме того, во время проведения санкционированного судом обыска правоохранителями по месту жительства злоумышленника обнаружена и изъята куртка, которая подходит под описание свидетелей как та, в которой был подозреваемый в момент совершения преступления, раскладной нож, который мог быть средством совершения преступления, и наркотическое средство - метамфетамин, который последний хранил для собственного употребления без цели сбыта.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по части 2 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины («Разбой, совершенный лицом, ранее совершившим разбой»).

Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия для установления местонахождения похищенного имущества.

Напомним, как в Виннице рецидивист из Николаевщины с ножом ограбил подростка.

Также ранее сообщалось, как подразделение ТОР патрульной полиции по горячим следам задержало подозреваемого в ограблении 11-летней девочки и 9-летнего мальчика. У девочки возле школы он отобрал телефон, а у мальчика, кроме мобильника, решил отобрать и рюкзак с личными вещами. Позже стало известно, что мужчина недавно отсидел за подобные преступления и он может вернуться в тюрьму на 6 лет.