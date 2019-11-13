70% закупленных ведомством николаевского генерала Марченко бронежилетов простреливаются шесть раз, – ГБР

Баллистическая экспертиза показала, что 70% бронежилетов, которые закупало управления материального обеспечения Минобороны под руководством генерал-майора Дмитрия Марченко, простреливаются.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДБР Роман Труба, опубликовав видео проведения баллистической экспертизы.

«Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы - п*дорасы». Эти слова принадлежат генерал-майору, которому ГБР сообщил о подозрении. Он знал, что бронежилеты содержат необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний», - отметил Труба.

Глава ГБР добавил, что зная о недостатках товара, начальник управления материального обеспечения Минобороны генерал-майор Дмитрий Марченко не вернул их, а дал указание подчиненным принимать следующие партии.

«Баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов. Фрагмент экспертизы - на видео», – отметил он.

Также Труба добавил, что расследование не завершено и будут новые подозрения.

Напомним, что по версии следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, вероятно, действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» в количестве 11 тысяч на сумму около 100 миллионов гривен.

В совершении этого преступления ГПУ сообщила о подозрении пятерым должностным лицам минобороны, в том числе и генерал-лейтенанту Дмитрию Марченко. 11 ноября Печерский суд Киева арестовал его с залогом в размере 76 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще одному выходцу из Николаевской области - первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Витальевичу Почтаренко (экс-командир 3-го батальона 79-й ОДШБр, – ПН). Другими подозреваемыми являются заместительница Марченко Ольга Юрьевна Капинус, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

Как известно, Марченко ранее служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Центр развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ подполковник 79-й ОАЭМБр Дмитрий Марченко возглавил в 2015 году. В мае 2019 года, перед выборами Президента, тогдашний глава государства Петр Порошенко присвоил Марченко звание генерал-майора.

Напомним, что ГБР проводило массовые обыски в рамках расследования этого уголовного производства в июне этого года. Кроме Марченко, следователи в частности пришли с обысками к замминистра обороны Олегу Шевчуку, который курирует тыловое, вещевое и квартирное обеспечение ВСУ, а также у советника экс-министра обороны Полторака Юрий Бирюкова, который с начала 2016 года до середины 2017 года руководил Николаевской облячейкой партии БПП.

После обысков в ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.