«Телец-ВАК» так и не передал дом в управление ОСМД и документы, и просит суд еще год на выполнение решения

В среду, 13 ноября, в Хозяйственном суде Николаевской области началось рассмотрение иска ООО «Телец ВАК» о том, чтобы отсрочить передачу дома по улице Садовая, 34 в управление ОСМД.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее Заводский отдел полиции города Николаева расследует уголовное производство по факту невыполнения строительной компанией «Телец-ВАК» (директор Анатолий Валеев, – ПН) решения Хозяйственного суда Николаевской области о передаче документов ОСМД «Садовая, 34».

Представитель застройщика просил суд дать еще год для выполнения решение Хозсуда о передаче дома в управление, а также предоставлении ОСМД всей необходимой документации аргументируя это тем, что не может выполнить его на данный момент невозможно – есть решение исполкома от 2007 года, согласно которому «Телец-Вак» является управителем и предоставляет жилищно-коммунальные услуги, как застройщик, а для выполнения решения суда необходимо отменить решение исполкома.

В части решения о передаче технической документации ОСМД, представитель фирмы заявил, что это также на данный момент выполнить нельзя, поскольку 2-я очередь дома на данный момент не закончена, и это может заблокировать дальнейшие работы, поскольку без проектной документации эту часть объекта не примут в эксплуатацию.

В свою очередь, представитель ОСМД «Садовый, 34» Андрей Стахурский возражал против отсрочки выполнения решения. Он заявил, что решение Хозсуда подтвердили апелляционная и кассационная инстанции, но застройщик за все время его так и не выполнил. По этому факту Заводский отдел полиции открыл уголовное производство по статье 372 («Невыполнение решения суда»). Также он добавил, что никаких договоров с «Телец-Вак» о предоставлении жилищно-коммунальных услуг никто из жильцов не заключал, как это предусмотрено законодательством, и взымал плату за эти услуги, что, по его мнению, можно расценивать и как самоуправство со стороны должностных лиц фирмы.

Также он заявил, что речь о строительстве 2-й очереди дома не является предметом обсуждения в данном производстве, и застройщик должен был учесть этот момент при разработке проектно-сметной документации в частности. При этом он отметил, что не требует предоставить оригиналы документации, а заверенные их копии.

В результате в рассмотрении этого иска судья Мавродиева объявила перерыв до 28 ноября.