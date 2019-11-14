«Телец-ВАК» так и не передал дом в управление ОСМД и документы, и просит суд еще год на выполнение решения

В среду, 13 ноября, в Хозяйственном суде Николаевской области началось рассмотрение иска ООО «Телец ВАК» о том, чтобы отсрочить передачу дома по улице Садовая, 34 в управление ОСМД.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Как известно, ранее Заводский отдел полиции города Николаева расследует уголовное производство по факту невыполнения строительной компанией «Телец-ВАК» (директор Анатолий Валеев, – ПН) решения Хозяйственного суда Николаевской области о передаче документов ОСМД «Садовая, 34».
Представитель застройщика просил суд дать еще год для выполнения решение Хозсуда о передаче дома в управление, а также предоставлении ОСМД всей необходимой документации аргументируя это тем, что не может выполнить его на данный момент невозможно – есть решение исполкома от 2007 года, согласно которому «Телец-Вак» является управителем и предоставляет жилищно-коммунальные услуги, как застройщик, а для выполнения решения суда необходимо отменить решение исполкома.
В части решения о передаче технической документации ОСМД, представитель фирмы заявил, что это также на данный момент выполнить нельзя, поскольку 2-я очередь дома на данный момент не закончена, и это может заблокировать дальнейшие работы, поскольку без проектной документации эту часть объекта не примут в эксплуатацию.
В свою очередь, представитель ОСМД «Садовый, 34» Андрей Стахурский возражал против отсрочки выполнения решения. Он заявил, что решение Хозсуда подтвердили апелляционная и кассационная инстанции, но застройщик за все время его так и не выполнил. По этому факту Заводский отдел полиции открыл уголовное производство по статье 372 («Невыполнение решения суда»). Также он добавил, что никаких договоров с «Телец-Вак» о предоставлении жилищно-коммунальных услуг никто из жильцов не заключал, как это предусмотрено законодательством, и взымал плату за эти услуги, что, по его мнению, можно расценивать и как самоуправство со стороны должностных лиц фирмы.
Также он заявил, что речь о строительстве 2-й очереди дома не является предметом обсуждения в данном производстве, и застройщик должен был учесть этот момент при разработке проектно-сметной документации в частности. При этом он отметил, что не требует предоставить оригиналы документации, а заверенные их копии.
В результате в рассмотрении этого иска судья Мавродиева объявила перерыв до 28 ноября.
Как известно, в 2017 году решением большинства жильцов дома по улице Садовой, 34 было создано ОСМД, так как фирма «Телец-ВАК» ненадлежащим способом осуществляла функции управителя. В итоге застройщик отказался передавать дом на баланс ОСМД, заявив, что он является владельцем нежилых помещений, а, значит, также должен принимать участие в собраниях ОСМД. В итоге суд стал на сторону ОСМД и обязал «Телец-ВАК» передать на баланс объединения дом и всю необходимую документацию.
Напомним, фирма «Телец-ВАК», занимающаяся строительными работами, принадлежит Анатолию Валееву – бывшему президенту МФК «Николаев», покинувшему клуб в конце 2012 года.
Стоит отметить, что ранее «Телец-ВАК» фигурировал в скандале с недостроем, который имеет два адреса: улица Чигрина, 94 и улица Садовая, 34. Более 100 человек купили квартиры в доме по адресу: улица Чигрина, 94 еще в 2009-2012 годах. При этом, по словам покупателей, фирма предлагала им заключить типовой договор про долевое участие в строительстве дома, и обещала завершить строительство в конце 2009 года. И на данный момент строительство данного объекта не завершено. По словам покупателей, Валеев утаивает информацию касательно готовности объекта, а также игнорирует требования вернуть деньги.
Также, по их словам, в 2012-2013 годах «Телец-ВАК» распространил информацию о строительстве дома по улице Садовая, 34 и начал продавать квартиры в этом доме по второму разу. В ГАСК покупателям ответили, что в реестре отсутствуют записи относительно документов, в которых указан объект строительства многоквартирный дом 34 по улице Садовая. Сам же Валеев сказал им, что это ошибка. Также они добавили, что в мае 2017 года судья Заводского суда приняла решение в пользу фирмы.
Кроме того, ОСМД «Садовая 34» оспаривает в суде право собственности фирмы-застройщика «Телец-ВАК» на лестничные клетки и прочие нежилые помещения дома по улице Садовой, которые та получила решением исполнительного комитета Николаевского горсовета.