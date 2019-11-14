Организатора покушения на российского журналиста Бабченко освободили из тюрьмы

Борис Герман Киевский апелляционный суд в среду, 13 ноября, освободил из тюрьмы Бориса Германа, подозреваемого в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяну Гайовскую.

Напомним, что ранее суд приговорил организатора «убийства» Бабченко Бориса Германа к 4,5 годам лишения свободы.

По ее словам, ранее Герман обращался в суд Ирпеня с просьбой освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья, однако суд оказал ему, после этого он подал апелляцию, которую апелляционный суд удовлетворил.

При этом пресс-секретарь отметила, что пока не понятно, будет ли прокуратура подавать кассацию на это решение, так как суд огласил в среду только резолютивную часть решения.

Как известно, второй фигурант «покушения» на Бабченко получил условный срок – военная прокуратура сняла с него обвинение в теракте.