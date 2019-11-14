В Италии сорвали поставки наркотиков для мафии – в контейнере с бананами обнаружили тонну кокаина

Около тонны кокаина на четверть миллиарда евро изъяли в порту Джоя Тауро в Калабрии на юге Италии. Этот район является родиной самой могущественной итальянской мафии «Ндрангета», которая контролирует незаконный оборот наркотиков.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на TVP Info.

Карабинеры вместе с сотрудниками финансовой охраны и таможни обнаружили 144 упаковки кокаина, спрятанные в контейнере с бананами и привезенные на корабле из Южной Америки. Судно шло в Германию.

В заявлении, выпущенном командованием карабинеров, говорится, что конфискация наркотиков была результатом операции, в которой также участвовали подразделения Европола.

В то же время, как отмечалось, расследование подтвердило, что порт Джоя Тауро играет центральную роль в массовой контрабанде кокаина, контролируемой бандами калабрийской мафии.

Напомним, что ранее во Франции на берегу океана нашли уже 750 килограммов кокаина.