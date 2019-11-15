ФБР арестовало трех братьев из Китая, которые придумали схему, как менять поддельные «Iphone» на настоящие

В калифорнийском городе Сан-Диего преступная группировка, возглавляемая тремя братьями – выходцами из Китая, причинила Apple ущерб на сумму более 6,1 миллиона долларов, обменивая поддельные телефоны на настоящие.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «The San Diego Union-Tribune».

Группировка действовала с 2011 года. Преступники закупали поддельные айфоны и айпэды в Китае (при этом подделки были высокого качества – в частности, их IMEI соответствовали номерам настоящих устройств), затем привозили их в США, намеренно ломали и сдавали в сервисные центры в обмен на новые, настоящие устройства. Полученные таким образом айфоны продавали в Китае и других странах, где цена на них выше, чем в США.

Преступники, по данным ФБР, действовали почти по всей стране – как минимум в 40 штатах, а также в Канаде. В группировку входили полтора десятка человек, ее возглавляли три брата по фамилии Ляо, натурализованные выходцы из Китая. Остальные члены банды были уроженцами Китая, Вьетнама и России – сообщается, что у большинства из них также есть гражданство США.

ФБР произвело 11 арестов, конфисковав при этом 250 тысяч долларов США и около 90 айфонов. Обвинение насчитывает 76 пунктов – предполагаемым преступникам вменяют мошенничество, заговор с целью отмывания денег, кражу личных данных. Лидерам группировки грозит до 20 лет тюрьмы.

В апреле аналогичная схема была раскрыта в штате Орегон – общие убытки Apple от действий преступников, менявших поддельные айфоны на новые, оценивались в 1,2 миллиона долларов. В октябре местный студент, непосредственно занимавшийся обменом и отправкой настоящих телефонов в Китай и получавший 20-30 долларов за одну такую операцию, был приговорен к трем годам лишения свободы и 200 тысячам долларов штрафа, о приговорах его подельникам не сообщалось. Сейчас ФБР выясняет, есть ли прямая связь между этими преступлениями.