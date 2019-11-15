В Италии дикие кабаны разрушили тайник наркоторговцев и разбросали по лесу кокаин

В итальянском лесу в провинции Тоскана дикие кабаны раскопали и уничтожили тайник преступников с кокаином на 22 тысяч долларов.

Об этом сообщает ТСН.

Полиция узнала о случившемся, когда прослушивала телефоны преступников. Они обсуждали потери, которые появились из-за животных. Оказалось, что кабаны вырыли из земли упаковки с кокаином и начали разбрасывать их в лесу.

Банду из трех албанцев и одного итальянца арестовали. Двое из них попали за решетку, еще двое находятся под домашним арестом.

В каком состоянии находятся сейчас кабаны, неизвестно.

Напомним, как во Франции на берегу океана нашли уже 750 килограммов кокаина, поэтому полиция закрыла несколько пляжей.