Жителя Очакова приговорили к 8 годам тюрьмы за то, что он до смерти забил своего знакомого

Суд приговорил к 8 годам лишения свободы 41-летнего жителя Очакова, который нанес смертельные телесные повреждения своему товарищу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Обвиняемого осудили за нанесение тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть пострадавшего. Преступление случилось 4 марта 2019 года, злоумышленник на почве внезапно возникшего конфликта нанес товарищу множественные удары в область головы и лица. В результате мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Злоумышленник характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, ведет асоциальный образ жизни, склонный к насилию. На судебном заседании он не признал свою вину и не раскаялся в содеянном.

Напомним, что ранее в Николаеве рецидивист, грабивший детей и подростков, из-за «закона Савченко» значительно сократил себе тюремный срок.