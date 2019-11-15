Суд отпустил под залог в ₴5 миллионов экс-замглавы НБУ, подозреваемого в хищении 1,2 миллиарда стабкредита

Суд избрал для бывшего первого заместителя главы НБУ Александра Писарука, который подозревается в хищении стабилизационного кредита «VAB Банка» на сумму в 1,2 миллиарда гривен, меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен.

Соответствующее решение судья Высшего антикоррупционного суда огласила 15 ноября.

Отметим, что детектив НАБУ и прокурор САП просили избрать Писаруку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

Как известно, ранее в САП сообщали, что в 2014 году бенефициар «VAB Банка» Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем главы НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили.

Заседание по избранию меры пресечения Писарука началось 14 ноября, и тогда он отрицал свою вину в инкриминируемом преступлении.

«Выдавая кредит «VAB», НБУ действовал в рамках законодательства: у нас была оценка залогов от независимого оценщика, кроме того, две рецензии, в том числе от международной компании. Это само по себе давало нам определенный комфорт при выдаче кредита. Но помимо этого мы впервые в истории НБУ запросили личное поручительство собственника и обязательство докапитализировать банк», - сказал Писарук.

Он также отметил, что стабилизационный кредит был выдан при условии, что деньги пойдут на выплаты вкладчикам банка.

«Мы пытались спасти его от банкротства, поэтому собственник и подписал обязательство о докапитализации. Если бы не кредит НБУ, Фонду гарантирования (ФГВФЛ) пришлось бы выплачивать средства клиентам банка за свой счет, нагрузка на государство выросла бы», - утверждает экс-замглавы Гонтаревой.

Назначенный судом залог Писарук должен внести в течение пяти дней.

Как известно, 11-12 ноября 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 миллиардов гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк». При этом расследование начали еще за Генпрокурора Юрия Луценко, но его закрыли после передачи им производства в полицию.

А после задержания экс-чиновников НБУ владелец «VAB Банка» Бахматюк обратился к Президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что готов постепенно вернуть 8 миллиардов гривен долгов.

Напомним, что экс-глава НБУ Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа. 15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена почтой, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа. При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала. 27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.