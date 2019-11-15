На Львовской ж/д обнаружили криптоферму, которая работала за счет «Укрзалізниці»

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Работники Львовской железной дороги организовали майнинговую ферму биткоинов, которая работала за счет электроэнергии «Укрзалізниці». 

Примерная сумма нанесенных предприятию убытков составила миллион гривен, сообщили в пресс-службе УЗ.

«Во время обыска помещения, где находилась так называемая ферма, обнаружено более 100 единиц компьютерного оборудования, которое совершало генерирование биткоинов. Техника была подсоединена к электросети «Укрзалізниці», - пояснил директор департамента экономической и информационной безопасности УЗ Олег Назарук.

Он подчеркнул, что украинское законодательство запрещает выпуск и оборот криптовалют на территории Украины.

Напомним, как в Киеве ГБР сообщило о подозрении двум чиновников Государственной судебной администрации Украины, которые незаконно использовали сетевое и компьютерное оборудование администрации для налаживания работы интернет-магазинов и добычи криптовалюты.

Julia Davudenko

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