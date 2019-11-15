На Одесчине пограничники задержали разыскиваемого Интерполом мужчину в рясе

В пункте пропуска «Новые Трояны» пограничники Измаильского отряда ГПСУ задержали гражданина Боснии и Герцеговины, который находится в розыске Интерпола.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Правоохранители выяснили, что иностранца-правонарушителя, который прибыл в церковном одеянии, разыскивали правоохранительные органы Сербии. О данном факте они сообщили в Укрбюро Интерпола.

Сейчас 44-летнего задержанного для дальнейших правовых решений пограничники передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве оперативники Нацполиции задержали разыскиваемого Интерполом «вора в законе».