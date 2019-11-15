В украинских школах с начала года ввели факультатив «Основы семьи»: Детей учат по книге, в которой сказано о вреде контрацепции и религиозности

С сентября 2019 года некоторые украинские школы ввели в образовательную программу курс «Основы семьи» - факультативный урок, на котором старшеклассников учат, как выбрать будущих мужей или жен, устроить счастливую семейную жизнь, планировать и воспитывать детей.
Об этом пишет theБабель.
В конце 2018 года Министерство образования решило, что такой курс «не повредит образовательному процессу», но некоторые родители увидели в учебнике чрезмерную религиозность и дискриминацию и попросили министра образования и науки Анну Новосад проверить его еще раз.
Специальная антидискриминационная экспертиза обнаружила в учебнике ряд тезисов, нарушающих законодательство.
Программа «Основ семьи» рассчитана на два года — для 10 и 11-х классов общеобразовательных школ. Курс факультативный, так что школы сами решают, хотят ли его преподавать. В теории дети могут выбрать другой факультатив, но на практике такое бывает редко.
По подсчетам автора курса Адриана Буковинского, предмет читают в более 120 украинских школах. Это менее одного процента от общего количества средних школ, которых в Украине более 16 тысяч.
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Автор курса Адриан Буковинский описывает в книгах единую модель счастливой семьи: молодые мужчина и женщина женятся, венчаются, в ближайшие несколько лет становятся родителями, мать в основном занимается домашними делами и «стимулирует воспитательный потенциал мужчины». Дети растут в религиозной христианской семье, где им прививают мораль и любовь к Богу.
В некоторых школах «Основы семьи» ввели в обязательном порядке. Например, Тернопольский городской совет распорядился поэтапно внедрить предмет во всех государственных школах города. Решение приняли после того, как электронная петиция с просьбой ввести такой курс собрала 314 подписей из 300 необходимых.
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Автор курса Адриан Буковинский называет себя «экспертом по преодолению семейных проблем», проводит тренинги и семинары по семейной жизни. Он написал ряд книг о семейных и христианских ценностях. Буковинский возглавляет Всеукраинский благотворительный фонд «Семья», а с 2006 года также был руководителем программы «Счастливая семья» Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта Киевской городской госадминистрации.
В 2016 году он почти стал уполномоченным Кабинета министров Арсения Яценюка по вопросам семьи. Правительство сначала назначило Буковинского на эту должность, но вскоре отозвало из-за скандала с его высказываниями. Мужчину обвинили в гомофобных взглядах из-за того, что ранее он сравнил геев и лесбиянок с педофилами, некрофилами и зоофилами, назвав их «звеньями одной цепи». Позже Буковинский сказал, что против него организовали информационную кампанию.
Буковинский сам разработал курс «Основы семьи» и предложил его Министерству образования и науки. В конце 2018 года МОН рекомендовал преподавать курс в старших классах. По процедуре, экспертизу проводила специальная комиссия при Институте модернизации содержания образования.
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Это уже не первая попытка ввести в школах подобный курс. В 2016 году МОН рекомендовал и почти сразу запретил для факультативов учебник «Семейные ценности» для 8—9 классов. К курсу возникло немало вопросов, в частности из-за гендерных стереотипов.
Авторы, например, писали, что «настоящая женщина никогда не спорит», а «мужчина — творец, который всегда стремится к новизне». После скандала министр образования и науки Лилия Гриневич признала, что курс «Семейные ценности» «не соответствует гендерной чувствительности», с него сняли гриф о рекомендации к преподаванию и не ввели в школьную программу.
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Когда предмет Буковинского появился в украинских школах, его начали активно обсуждать в Facebook-сообществе «Батьки SOS». Некоторым родителям не понравился курс, из-за чего они обратились к министру образования Анне Новосад.
«В книжке есть серьезная христианская православная составляющая, и родители обеспокоены из-за этого, особенно те, которые исповедуют какую-то другую религию. У нас вроде бы светское государство, а детям на вроде бы нерелигиозном курсе безальтернативно предлагается православный христианский подход к мировоззрению», — объясняет theБабелю внештатная советница министра образования Анны Новосад Елена Масалитина, которая общалась с недовольными родителями. В письме родители просили провести антидискриминационную проверку курса «Основы семьи».
Автор «Основ семьи» Адриан Буковинский в комментарии theБабелю называет родительское обращение «эмоциональным». Он уверен, что его курс соответствует всем требованиям и не видит в нем ничего дискриминационного.
«Программа была одобрена как вариативная часть образовательного процесса. Если школа считает нужным выбрать курс «Основы семьи», она это делает. Учебники, которые печатаются за государственный счет, не обязаны проходить антидискриминационную экспертизу. Все было проведено согласно процедуре, которой требует законодательство Украины, абсолютно».
Антидискриминационную экспертизу действительно обязаны пройти только курсы из обязательной учебной программы, подтвердили theБабелю в Институте модернизации содержания образования. Но, по словам советника министра Елены Масалитиной, ее все же провели после обращения недовольных родителей.
«Там есть положительные вещи, достойные внедрения в школе, но есть и вещи, противоречащие действующему законодательству», — рассказала она о предварительных результатах проверки. Сейчас заключение экспертов изучают юристы Министерства образования и науки, после этого его должны передать министру Анне Новосад.
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Напомним, что в 2018 году декан факультета естественно-географического образования и экологии, доцент Национального педагогического университета имени Н.П. Драгоманова и супруга секретаря СНБО Александра Турчинова Анна Турчинова раскритиковала новые школьные учебники и встала на защиту традиционных семейных ценностей. В своей статье «Гомодиктатура. Часть 1. Как развращать детей» она подчеркнула, что предложенные специальной Антидискриминационной комиссией изменения для учебников «направлены на ликвидацию классической модели семьи».