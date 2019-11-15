В украинских школах с начала года ввели факультатив «Основы семьи»: Детей учат по книге, в которой сказано о вреде контрацепции и религиозности

Программа «Основ семьи» рассчитана на два года — для 10 и 11-х классов общеобразовательных школ. Курс факультативный, так что школы сами решают, хотят ли его преподавать. В теории дети могут выбрать другой факультатив, но на практике такое бывает редко.

По подсчетам автора курса Адриана Буковинского, предмет читают в более 120 украинских школах. Это менее одного процента от общего количества средних школ, которых в Украине более 16 тысяч.

- Если парень и девушка вступают в интимные отношения, то за этим почти всегда наступает разрыв отношений. Здесь даже не нужно опираться на какие-то научные исследования. - Уровень разводов среди пар, которые имели половые отношения до брака, более чем на 50% выше, чем среди тех, которые воздерживались до брака. «Основы семьи», 10 класс. Тема про половую зрелость

Автор курса Адриан Буковинский описывает в книгах единую модель счастливой семьи: молодые мужчина и женщина женятся, венчаются, в ближайшие несколько лет становятся родителями, мать в основном занимается домашними делами и «стимулирует воспитательный потенциал мужчины». Дети растут в религиозной христианской семье, где им прививают мораль и любовь к Богу.

В некоторых школах «Основы семьи» ввели в обязательном порядке. Например, Тернопольский городской совет распорядился поэтапно внедрить предмет во всех государственных школах города. Решение приняли после того, как электронная петиция с просьбой ввести такой курс собрала 314 подписей из 300 необходимых.

- Решение женщины прервать беременность не является обоснованным с точки зрения морали основанием для осуществления аборта. - Использование большинства контрацептивов и проведение абортов является убийством. «Основы семьи», 10 класс. Тема об абортах

Автор курса Адриан Буковинский называет себя «экспертом по преодолению семейных проблем», проводит тренинги и семинары по семейной жизни. Он написал ряд книг о семейных и христианских ценностях. Буковинский возглавляет Всеукраинский благотворительный фонд «Семья», а с 2006 года также был руководителем программы «Счастливая семья» Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта Киевской городской госадминистрации.

В 2016 году он почти стал уполномоченным Кабинета министров Арсения Яценюка по вопросам семьи. Правительство сначала назначило Буковинского на эту должность, но вскоре отозвало из-за скандала с его высказываниями. Мужчину обвинили в гомофобных взглядах из-за того, что ранее он сравнил геев и лесбиянок с педофилами, некрофилами и зоофилами, назвав их «звеньями одной цепи». Позже Буковинский сказал, что против него организовали информационную кампанию.

Буковинский сам разработал курс «Основы семьи» и предложил его Министерству образования и науки. В конце 2018 года МОН рекомендовал преподавать курс в старших классах. По процедуре, экспертизу проводила специальная комиссия при Институте модернизации содержания образования.