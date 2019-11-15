Суд избирает меру пресечения экс-замминистра культуры, которую задержали с чиновницей ОП – она склоняла к даче $300 тысяч взятки

Виктория Лесничая с адвокатами Экс-заместительница министра культуры Виктория Лесничая, несколько раз встречалась с взяткодателем и убеждала его в возможностях других подозреваемых обеспечить получение должности в правлении «Нафтогаза».

Об этих установленных следствием фактам заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время заседания по избранию Лесничей меры пресечения в пятницу, 15 ноября.

Прокуратура просит суд избрать подозреваемой Лесничей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 7,68 миллионов гривен.

Прокурор сообщил, что первая встреча Лесничей и взяткодателя, который проходит по делу в статусе свидетеля, состоялась 18 октября 2019 года. Тогда она сообщила, что может способствовать в трудоустройстве в правление «Нафтогаза».

Во время встречи, которая состоялась 30 октября вместе с Лесничей присутствовала чиновница Офиса Президента Светлана Кондзеля и еще один подозреваемой – Николай Пасальский. Они сказали свидетелю, что он должен уточнить информацию в резюме. Прокурор добавил, что Пасальский сказал свидетелю, что его устройство в наблюдательный совет будет стоить 300 тысяч долларов и сумму нужно выплатить до собеседования. По словам стороны обвинения, Лесничая убеждала свидетеля во влиятельности Кондзели.

Позже подозреваемые сообщили свидетелю, что общую сумму можно разбить на две части: 150 тысяч долларов можно оплатить до собеседования, и еще столько же после.

Всего состоялись несколько встреч подозреваемых и свидетеля. Одна из них прошла в помещении комитетов Верховной Рады.

Сама Лесничая во время перерыва рассказала журналистам, что она отрицает обвинение и назвала произошедшее заказом.

Напомним, 12 ноября сотрудники НАБУ задержали директора Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю. Она вымогала 150 тысяч долларов за назначение на должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Позже в НАБУ сообщили, что по делу о вымогательстве 300 тысяч долларов задержали нескольких участников преступной группы. В их числе сотрудница Офиса Президента Украины и экс-заместительница министра культуры.

Также напомним, что ранее в Киеве задержали подозреваемых в мошенничестве после передачи 250 тысяч долларов. Они представившись доверенными лицами Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тысяч долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром».

После этого, 22 октября, в Киеве задержали подозреваемого в мошенничестве, который вымогал 150 тысяч долларов у кандидата на должность председателя одной из районных администраций Киевской области. А 31 октября сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который выдавал себя за «друга» руководителей государства и за денежное вознаграждение обещал решить вопросы.