Суд арестовал с залогом в ₴5 миллионов одного из подозреваемых в деле о 300 тысячах долларов взятки за должность в «Нафтогазе»

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 15 ноября, избрал меру пресечения мужчине, подозреваемом в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению взятки за содействие в назначении на должность члена наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как известно, 12 ноября сотрудники НАБУ задержали директора Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю. Она вымогала 150 тысяч долларов за назначение на должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Позже в НАБУ сообщили, что по делу о вымогательстве 300 тысяч долларов задержали нескольких участников преступной группы. В их числе сотрудница Офиса Президента Украины и экс-заместительница министра культуры Виктория Лесничая.

На заседании, где избирают меру пресечения Лесничей, озвучили имя еще одного подозреваемого – Николай Пасальский.

«Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, который настаивал на избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7,684 миллиона гривен залога, и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога размером более 4 миллионов 998 тысяч гривен», – сообщили в САП.

Избрании меры пресечения другим фигурантам дела продолжается.

Отметим, что ранее человек с именем Николай Пасальский, а именно бывший глава партии «Укроп» в Гостомеле Киевской области, стал известным благодаря скандалу: он ударил женщину из-за просьбы взять собаку на поводок. За это Пасальский получил год ограничения свободы с испытательным сроком на два года.

Напомним, что ранее в Киеве задержали подозреваемых в мошенничестве после передачи 250 тысяч долларов. Они представившись доверенными лицами Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тысяч долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром».

После этого, 22 октября, в Киеве задержали подозреваемого в мошенничестве, который вымогал 150 тысяч долларов у кандидата на должность председателя одной из районных администраций Киевской области. А 31 октября сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который выдавал себя за «друга» руководителей государства и за денежное вознаграждение обещал решить вопросы.