На Киевщине полиция предотвратила заказное убийство адвоката – для этого провели инсценировку преступления

В Киевской области местная и львовская полиция провели инсценировку заказного убийства руководителя адвокатского бюро. Заказчика преступления задержали.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований.

В начале октября полиция получила информацию о подготовке заказного убийства и поиске киллера для ликвидации жертвы. Организатором оказался житель Львовской области. Преследуя корыстные мотивы, он подыскал исполнителя преступления и пообещал заплатить за убийство руководителя адвокатского бюро 7 тысяч долларов США. Смерть адвоката давала возможность фигуранту завладеть его имуществом.

Операция по предупреждению заказного убийства и задержания его организатора проходила под контролем правоохранителей – от начала переговоров между организатором и исполнителем, инсценировки убийства до задержания фигурантов. Заказчик передал киллеру 1200 долларов на так называемые текущие расходы и приобретение оружия.

«Во время передачи денег организатор дал киллеру фото и необходимую информацию о потенциальной жертве. Кроме того, установлено, что организатор убийства имеет дружеские отношения с бывшей женой адвоката. Ее причастность к преступлению будет проверяться в рамках расследования», - сообщили в полиции.

Инсценировку провели 13 ноября, организатор получил фото с места убийства как доказательство выполненной «задачи». А в четверг, 14 ноября, его задержали во время передачи исполнителю части от обещанного вознаграждения – 49 тысяч гривен.

Напомним, что ранее жительница Киевщины заказала за $10 тысяч убийство любовницы своего мужа, после инсценировки преступления злоумышленницу задержали.