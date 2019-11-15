Жителю Киевщины вручили подозрение за осквернение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области

Прокуратура 14 ноября вручила подозрение жителю Киевской области за осквернение памятника жертвам Холокоста в селе Богдановка Доманевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, в конце августа возле Врадиевки неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Позже подобное преступление произошло в селе Богдановка Доманёвского района.

В начале октября СБУ и полиция задержала «одного из представителей художественных кругов Киева, который является фанатичным сторонником свастик и рун».

Тогда установили, что именно он в Голованевске Кировоградской области нанес краской изображение нацистской свастики и антисемитские надписи на мемориальном комплексе, построенном на месте казни нацистами более девятисот евреев во время Второй мировой войны. А причастность его к вандализму на Николаевщине тогда еще проверяли.

«Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения) Уголовного кодекса Украины. Наказание за указанные уголовные правонарушения предусмотрено в виде лишения свободы сроком до семи лет», – рассказали в прокуратуре о квалификации действий подозреваемого в Богдановке.

Напомним, как в николаевском парке Победы пенсионерка разрисовала свастикой памятник пограничникам.