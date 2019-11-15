СБУ задержала одного из лидеров «Исламского государства» – он приехал по фальшивому паспорту и легализировал свое нахождение в Украине

В Киевской области в результате совместной спецоперации СБУ с МВД Грузии и Центральным разведывательным управлением США задержан один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство».

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По полученным данным, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу «Аль Бара Шишани» занимал должность амира джамаата «Ахадун Ахат» в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.

В 2013 году он занял одну из высших должностей в «ИГ» - заместителя военного амира, известного как «Абу Умар аш-Шишани». В 2016 году, после ликвидации последнего, «Аль Бара Шишани» выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину при помощи поддельного паспорта. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны.

Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций «ИГИЛ», так называемых «Амниятов».

Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец - разыскиваемый лидер «Исламского государства».

Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.

Напомним, что 27 октября США провели операцию по ликвидации главаря Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. Сверхсекретная операция проводилась в провинции Идлиб в Сирии, где расположен последний оплот Исламского государства.