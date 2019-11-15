В Николаеве продавщица ювелирного и её подруга полгода подменяли украшения на бижутерию и нанесли ущерб в полмиллиона

Иллюстрация из интернета В Николаеве владелец одного из ювелирных магазинов при инвентаризации обнаружил крупную недостачу, оказалось что его подчиненная вместе с подругой почти полгода подменяли настоящие украшения на бижутерию и сдавали драгоценности в ломбард.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

С заявлением в полицию обратился хозяин сети ювелирных салонов, расположенных в Ингульском районе, о том, что его подчиненная-продавец завладела ювелирными украшениями в одном из магазинов на общую сумму более 500 тысяч гривен. Предприниматель провел собственную внутреннюю проверку, когда некоторые драгоценности вызвали сомнения в подлинности - среди ювелирных изделий мужчина обнаружил бижутерию.

«В ходе расследования следователи выяснили, что в течение полугода 24-летняя продавщица и ее 23-летняя знакомая договорились между собой и подменяли ювелирные изделия на подделку. Сообщница приносила бижутерию, передавала подруге, а та - отдавала ей ювелирные украшения, подменяя их на схожие, но ненастоящие. Драгоценности женщины сдавала в ломбард, а вырученные деньги делили между собой», - говорится в сообщении.

Злоумышленницам инкриминируется ч. 3 ст. 191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следователи Ингульского отдела полиции довели причастность женщин к 32 таким фактам, и уже завершили расследование - пока обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд для принятия законного решения.

Напомним, как в Париже женщина, представившись женой дубайского шейха, украла из ювелирного магазина украшений на 1,3 миллиона евро.