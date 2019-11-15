Суд отправил под ночной домашний арест мужа нардепа Скороход

Алексей Алякин Шевченковский районный суд Киева 15 ноября избрал меру пресечения супругу народного депутата Анны Скороход - предпринимателю Алексею Алякину в виде домашнего ареста в ночное время на срок 60 дней

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Суд применил домашний арест в отношении задержанного в ночное время: с 21:00 до 7:00 он должен находиться по месту жительства. Также суд обязал его носить электронный браслет», - сообщила журналистам пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В прокуратуре отметили, что срок действия постановления и возложенных обязанностей суд определил на два месяца до 15 января 2020 года.

Алякин будет отбывать домашний арест по месту жительства - город Борисполь Киевской области. Кроме того, поскольку прокуратура ходатайствовала об экстрадиционном аресте, решение суда будет оспариваться.

Напомним, 14 ноября Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вразрез с позицией фракции. Руководитель парламентской фракции «СН» Давид Арахамия заявили, что Скороход исключат из фракции, а позже, совместно с главой энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом заявил, что Скороход в их политсиле подозревают в лоббировании интересов «Газпрома».

Позже в ГПУ объяснили задержание сбежавшего из РФ мужа нардепа Скороход тем, что он пытался оформить гражданство по недостоверным фактам.

Гражданский муж Скороход - бывший владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин. Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован. В Украине он является владельцем строительной компании «Прогрес Буд» (Борисполь, Киевская область).

15 ноября из фракции «Слуги народа» исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.