Николаевская полиция за год изъяла более 100 килограммов наркотиков

С начала года полицейские на Николаевщине изъяли более 100 килограммов наркотиков и более килограмма психотропных веществ, которые стоят более 3,23 миллиона гривен по ценам «черного рынка».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

С начала года зарегистрировали 910 уголовных производств, связанных с нарушениями оборота наркотических средств, из них 268 дел открыты по фактам сбыта наркотиков. Подозрения в торговле наркотиками следователи вручили 66 дельцам. За преступления в сфере наркооборота 51 человек взят под стражу, еще 27 находятся под домашним арестом.

Полицейские разоблачили пять организованных преступных групп, которые занимались сбытом, преимущественно опия, а также метадона и каннабиса. По трем фактам следователи уже направили на рассмотрение суда обвинительные акты. Также оперативники пресекли деятельность одной нарколаборатории и 26 притонов.

За время досудебных расследований наложен арест на имущество злоумышленников на сумму более двух миллионов гривен. Ликвидировали 99 незаконных посевов конопли и снотворного мака. В общем объявлено о подозрении в совершении наркопреступлений 392 лицам, в суд следователи направили 550 уголовных производств.

«Полиция обращается с просьбой к гражданам: если вы владеете информацией о наркопреступлениях на территории Николаевской области, сообщите ее по телефону 102. Конфиденциальность гарантируем», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве силовики провели спецоперацию и ликвидировали группу наркодельцов, которые занимались «закладками».