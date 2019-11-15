На Ровенщине СБУ и ГБР изъяли 6 килограмм янтаря – нелегальным копателям помогал полицейский

В Ровенской области СБУ и ГБР блокировали деятельность группировки, которая занималась незаконной добычей и оптовой реализацией янтаря.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Участники группы подпольно добывали янтарь-сырец в одном из северных районов региона для продажи за границу. Подготовленную к сбыту продукции, в частности обработанное камни больших фракций, дельцы хранили в подсобных помещениях собственных домов.

«Во время проведения 12 обысков по адресам проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили партию янтаря на почти шесть миллионов гривен, а также оборудование для нелегального промысла. Проверяется причастность местного полицейского к содействию противоправному добычи», – говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и статьи 198 («Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Операция проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, что 12 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала закон о криминализации добычи янтаря.