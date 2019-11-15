В Черкассах водитель «Mercedes» на большой скорости сбил женщину, собрал обломки и сбежал с места ДТП – ему едва не устроили самосуд

В Черкассах в пятницу, 15 ноября, водитель «Mercedes-Benz» с иностранной регистрацией сбил женщину, затащил ее в салон автомобиля, собрал улики и сбежал с места ДТП. Его задержал полицейский, ставший очевидцем наезда, а люди едва не совершили на виновником ДТП самосуд.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области.

От мощного удара автомобиля на улице Благовестной пострадавшую подбросило на несколько метров вверх. В результате ДТП бампер «Mercedes» рассыпался, а передняя часть автомобиля была деформирована.

Водитель выскочил из машины, затащил потерпевшую на заднее сиденье и начал собирать обломки автомобиля. Увидев, что водитель пытается скрыть следы преступления, граждане начали его догонять. Мужчина сел в «Mercedes» и быстро уехал с места преступления.

Свидетелем данного события стал работник Главка Черкасской полиции, который ехал на суточное дежурство. Понимая, что злоумышленник пытается скрыться с места происшествия, полицейский начал его преследовать, подавая сигналы фарами, жестом руки и сигналом автомобиля.

Водитель «Mercedes» категорически не реагировал и продолжал движение. Обогнав «Mercedes», полицейский начал притормаживать, пытаясь остановить нарушителя. Тот, в свою очередь, объезжая автомобиль полицейского умышленно совершил столкновение с ним.

Когда полицейский вышел из своего автомобиля, то увидел, что к «Mercedes» подбежали граждане, и начали потасовку с водителем. Чтобы избежать самосуда полицейский оградил мужчину и немедленно сообщил о происшествии «скорую» и вызвал на место следственно-оперативную группу.

Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

С водителем «Mercedes» работают следователи. По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как 9 ноября около 6:00 перед въездом в Вознесенск, водитель автомобиля совершил наезд на мужчину и скрылся. Пешеход погиб на месте. Позже полиция установила автомобиль, которым сбили человека, и задержала вероятную виновницу ДТП. По результатам освидетельствования, содержание алкоголя в крови женщины на тот момент составило 1,92 промилле.