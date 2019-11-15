В Николаеве возле АЗС нашли корпус от гранаты – на место вызывали взрывотехников

В Николаеве 15 ноября около 17:00 возле строительной площадки и АЗС на улице Архитектора Старова нашли корпус от гранаты РГД-5 без запала.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В полицию поступило сообщение от гражданина, что он обнаружил предмет, похожий на гранату. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и взрывотехники. По заключению специалистов, находкой является корпус от гранаты. Специалисты взрывотехнической службы изъяли и направили его на исследование с последующим уничтожением.
Открыто уголовное производство, полиция устанавливает владельца взрывчатки, а также обстоятельства, при которых корпус от гранаты оказался возле заправки.
Напомним, что ранее николаевские патрульные задержали пьяного мужчину, который продавал прохожим гранату.