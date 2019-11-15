В Николаеве возле АЗС нашли корпус от гранаты – на место вызывали взрывотехников

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В Николаеве 15 ноября около 17:00 возле строительной площадки и АЗС на улице Архитектора Старова нашли корпус от гранаты РГД-5 без запала.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение от гражданина, что он обнаружил предмет, похожий на гранату. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и взрывотехники. По заключению специалистов, находкой является корпус от гранаты. Специалисты взрывотехнической службы изъяли и направили его на исследование с последующим уничтожением.

Открыто уголовное производство, полиция устанавливает владельца взрывчатки, а также обстоятельства, при которых корпус от гранаты оказался возле заправки.

Напомним, что ранее николаевские патрульные задержали пьяного мужчину, который продавал прохожим гранату.

Вадим Богданов

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