Начальника РОВД на Черниговщине подозревают в том, что он сбил велосипедиста, отвез пострадавшего домой и скрылся

В городе Сновск Черниговской области начальника местного отдела полиции подозревают в том, что он сбил велосипедиста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Вечером 14 ноября в полицию сообщили, что неизвестный автомобиль сбил велосипедиста. После ДТП водитель довез пострадавшего домой на автомобиле, а сам исчез. В результате происшествия велосипедист получил несколько переломов и был госпитализирован.

В результате проведенной проверки сотрудники инспекции по личному составу и управления внутренней безопасности установили, что к ДТП может быть причастен начальник Сновского отделения полиции.

Открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Расследование проводит ГБР.

«В случае установления вины указанного руководителя и причастности к совершению ДТП, будет принято безальтернативное решение – увольнение со службы в полиции», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее в Черкассах водитель «Mercedes» на большой скорости сбил женщину, собрал обломки и сбежал с места ДТП.