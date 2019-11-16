Суд снова перенес заседание по делу экс-губернатора Николаевщины Романчука – пришел главный свидетель, но не было прокуроров

Николай Романчук и его адвокаты (фото из архива) В пятницу, 15 ноября, в суд явился свидетель стороны обвинения по делу экс-первого замглавы Николаевской областной государственной администрации Николая Романчука, обвиняемого в получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

В судебное заседание явился последний свидетель стороны обвинения Максим Гламаздин и взяткодатель, директор ООО «ЕЛК-Буд», который систематически не появлялся в судебные заседания в течение всего времени судебного разбирательства.

В то же время не явился прокурор. На электронный адрес суда поступило письмо за подписью первого заместителя военного прокурора Южного региона, согласно которому один из прокуроров, который поддерживает государственное обвинение в данном производстве, находится на стационарном лечении, а второй занят в другом уголовном производстве. Никаких документов, подтверждающих обстоятельства изложенные в письме добавлено не было.

Поскольку участие прокурора в судебном разбирательстве указанного производства является обязательным, суд постановил объявить перерыв.

Напомним, что на заседании по этому делу, которое состоялось 18 октября, суд получил через канцелярию заявление от Гламаздина, в котором он просил признать его потерпевшим (сейчас он находится в статусе свидетеля), а также взыскать с обвиняемого 50 тысяч гривен морального ущерба. Суд отклонил это заявление.

Как известно, 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова. Взятку вымогали у главы фирмы «ЕЛК-Буд» за разрешение на разработку карьера в Еланецком районе.

Также отметим, что после задержания Романчука по месту его проживания провели обыск и нашли золотые слитки, оружие, украшения, предметы старины, банковские документы, списки расчетов с различными именами.

Отметим, что обвинительный акт в отношении Николая Романчука находится в суде на рассмотрении с августа 2016 года.

Примечательно, что еще одним из фигурантов вышеуказанного дела был и экс-первый заместитель главы Николаевского областного совета Михаил Соколов, фамилия которого, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.