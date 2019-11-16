В Белой Церкви двое воров за 50 секунд вынесли из магазина 12 шуб на ₴130 тысяч

В Белой Церкви неизвестные ворвались в магазин меховых изделий и обокрали его меньше, чем за минуту.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Киевской области.

На днях в 5:40 часов утра в полицию позвонил случайный прохожий, который сообщил, что неизвестные повредили двери и ворвались в местный магазин меха. Злоумышленникам хватило 50 секунд, чтобы забрать товар. Позже владельцы магазина указали, что похищено 12 шуб стоимостью более 130 тысяч гривен.

Благодаря камерам уличного видеонаблюдения удалось установить, что воры двигались на автомобиле «Mitsubishi» в направлении столицы. В дальнейшем, одного из злоумышленников удалось задержать неподалеку от его места жительства.

Им оказался 43-летний житель Киева, который в прошлом уже имел проблемы с законом за аналогичные преступления. Изделия из меха изъяты в качестве вещественных доказательств.

Следователи Белоцерковского отдела полиции открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 («Кража с проникновением в жилище или иное помещение») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Второго соучастника преступления пока устанавливают правоохранители. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что как в 2017 году в ночь на 29 марта неизвестные взломали входную дверь и обокрали магазин меховых изделий «Снежная Королева» в центре Николаева на улице Соборной. Злоумышленники похитили девять шуб из соболя и 21 шубу из норки общей стоимостью около 4 миллионов гривен.

Но подготовительное судебное заседание по делу по обвинению группы лиц в краже шуб из магазина в Николаеве не состоялось, так как обвиняемые накануне заседания попали в ДТП.