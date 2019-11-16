Во Франции задержали двоих мужчин, подозреваемых в покушении на Макрона в 2018 году

Во Франции следствие выдвинуло обвинения в террористическом заговоре двум мужчинам, подозреваемым в покушении на Президента Франции Эмануэля Макрона в 2018 году.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Le Parisien».

В Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции установили, что обвиняемые принадлежат к ультраправой группировке Les Barjols, участники которой проявляют готовность к насилию.

Злоумышленников задержали в понедельник, 11 ноября, в Мозеле на северо-востоке Франции по подозрению в покушении на Макрона во время празднования столетия Первой мировой войны в ноябре 2018 года. В домах задержанных провели обыски. Злоумышленники признали свою вину и были отправлены под арест.

45-летний мужчина был уже привлечен к ответственности за пять преступлений общего характера.

В данном деле также ранее задержали четыре человека, в том числе 62-летнего пенсионера, который считался организатором неудачной попытки нападения на Макрона.

Напомним, как жители мексиканского города устроили расправу над мэром – его привязали к машине и проволокли по улицам.