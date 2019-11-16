В Киеве 17 коллекторов ворвались в квартиру женщины и забаррикадировались – их взял штурмом спецназ

В Киеве полиция задержала 17 мужчин, которые пытались захватить квартиру местной жительницы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.

В киевскую полиции поступило сообщение, что неизвестные захватили помещение, расположенное на проспекте Героев Сталинграда. На месте происшествия потерпевшая рассказала правоохранителям, что услышала шум в коридоре, после чего входные двери открылись и в квартиру забежало около двадцати мужчин в масках. Неизвестные вытолкнули из дома хозяйку с дочерью и закрылись изнутри.

Полицейские установили, что уже два года идут судебные процессы по денежному обязательству, а этой семье неоднократно угрожали. В дальнейшем долг передали третьим лицам, но никаких документов о принудительном выселении не было.

Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков, после переговоров с людьми, которые находились в квартире и отказались открывать, было принято решение о применении спецподразделения.

Когда правоохранители полка особого назначения штурмом попали в квартиру, там находилось семнадцать мужчин. Все они были задержаны на месте и доставлены в Оболонское управление полиции для установления личных данных и степени причастности каждого из них к данному событию.

«Кроме того, после задержания правонарушителей у хозяйки квартиры и ее дочери исчезли ювелирные украшения и ценные вещи», - добавил Виталий Быков

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьей 356 («Самоуправство») и по части 3 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, как в Николаеве жильцы дома по улице Лазурная пожаловались на действия коллекторов, которые уже несколько раз обливали кровью двери и лифт подъезда из-за должницы.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве 11 октября сотрудники полиции и СБУ пресекли преступную деятельность коллекторов финансовой организации «Ваша Готівочка», которые, используя угрозы причинения тяжких телесных повреждений и запугивания граждан, вынуждали их к выполнению гражданско-правовых обязательств.