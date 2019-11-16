СМИ, имеющие отношение к Порошенко, заявили о похищении главы «Укрэксимбанка» – оказалось, его задержали отмывание денег соратников Януковича

Александр Гриценко В Киеве в субботу, 16 ноября, сообщили о якобы похищении главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко.

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17:24. Вероятно, что речь идет о медиа-холдинге UMH сбежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко.

UMH Group объединяла медиапроекты в сегментах прессы, радио и интернета в Украине и России.

Среди наиболее известных изданий – «Корреспондент», Forbes, «Теленеделя», «Комсомольская правда в Украине», «Аргументы и факты в Украине», «Команда», «Футбол». Владеет также «Нашим радио», «Авторадио», «Европа Плюс», «Ретро FM», «Радио Алла» и рядом локальных станций. Партнерами UMH в медиабизнесе с неконтрольными долями являлись Игорь Суркис (радио «Динамо»), Геннадий Боголюбов (газета «Комсомольская правда»), группа СКМ (холдинг United Online Ventures, контролирующий интернет-порталы bigmir.net, tochka.net и i.ua).

Ранее Курченко утверждал, что в 2013 году купил у Петра Порошенко медиа-холдинг UMH group за ‎400 миллионов долларов.

Печерский районный суд Киева 9 сентября 2019 года решил передать арестованное имущество, имущественные и корпоративные права «Украинского медиа холдинга» (UMH) в управление Нацагентства розыска активов (АРМА).

17:05. В СБУ пояснили, что он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

16:57. Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что Гриценка по запросу Генпрокуратуры задержали сотрудники спецслужбы.

Задержание провели рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 255 («Создание преступной организации»), части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), части 3 статьи 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

«Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины», – отметила Гитлянская.

16:34. По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы, сообщает «5 канал» со ссылкой на собственные источники..

Информацию о похищении Гриценко также передает телеканал «Прямой» со ссылкой на источники и родственников.

Стоит отметить, что «5 канал» принадлежит экс-президенту Петру Порошенко. Он также имеет влияние и на телеканал «Прямой».

В то же время член наблюдательного совета «Укрэксимбанка» Виктория Страховая опровергла информацию о его похищении.

«Никто не похищен. Подождите официального заявления правоохранительных органов», - написала она в Facebook.

«Интерефакс-Украина» также сообщает, что Гриценко задержали сотрудники Генпрокуратуры.

Напомним, что ранее полиция начала расследование дела о завладении средствами «Укрэксимбанка» в особо крупном размере компаниями бывшего начальника Департамента правоохранительных органов Администрации пятого президента Петра Порошенко Дмитрия Елманова.

Речь идет о завладении средствами государственного ПАО «Укрэксимбанк» в размере более 149 млн гривен.

Как сообщается в материалах дела, в координации организованной группы лиц занимал ответственное положение руководитель Главного департамента вопросам деятельности правоохранительных органов Администрации президента Украины - Дмитрий Елманов.

Отмечается, что «Укрэксимбанк» и группа компаний «БМ», владельцем которой является Дмитрий Елманов, более 9 лет находятся в судебных процессах, вызванных неоплатой последней 584 млн гривен проблемных кредитов и попыток вывести заложенные банку активы в процессе контролируемого должником банкротства. Дело о банкротстве предприятия «АТП 13060», входящего в «БМ Групп», было инициировано в Хозяйственном суде Днепропетровской области после смены юридических адресов компаний группы с Киева на Днепр, и стало возможным благодаря внезапному появлению у компаний группы огромной задолженности по векселям перед малоизвестной ООО «АГРО ТОП», которая помимо векселей ПАО «АТП 13060» приобрела у Дмитрия Елманова контрольный пакет акций АТП за символическую сумму 3 000 гривен, что свидетельствует об их связанности.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Елманов в начале 2015 года стал одним из основных фигурантов громкого скандала, связанного с получением чиновниками Администрации Президента фиктивного статуса участника боевых действий в АТО. Как выяснили журналисты, получивший статус участника АТО Елманов никогда не принимал участие в боевых действиях, а бывал в зоне АТО исключительно в командировках. После придания известности этому делу в СМИ, Елманов потерял должность начальника департамента, но назначен руководителем конкурса по отбору главы НАБУ, результатом которого стало назначение Артема Сытника. В этом контексте, все предпринимаемые банком попытки пресечь вывод активов по заниженным ценам, взыскать долги компаний и инициировать возбуждение уголовных расследований по фактам завладения 584 млн гривен кредитных средств оказывались на протяжении более 5 лет безрезультатными. Можно предположить, что причиной этого было то, что владелец "БМ групп" входил в команду прошлой власти. Учитывая примитивность схемы вывода активов и внимание представителей новой команды к банковским махинациям эпохи Порошенко, дело может стать в пределах месяцев результативным и записано "в актив" расследований по расследованию разграбления банковской системы в эпоху Порошенко.