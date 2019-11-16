НАБУ объявило в розыск экс-нардепа пяти созывов, подозреваемого в завладении ₴1,1 миллиарда, но по другому делу

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата Дмитрия Святаша.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД.

Его профиль размещен в разделе лиц, которые скрываются от органов следствия и суда. В розыск его объявили 8 ноября текущего года. При этом указано, что разыскивают его в рамках дела о декларировании недостоверной информации (статья 366-1 часть 1 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним, что ранее столичная прокуратура объявила ему подозрение в завладении 1,1 миллиарда гривен средств «Уксиббанка».

Следствие установлено, что экс-нардеп IV, V, VI, VII, VIII созывов на протяжении 2008-2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний «АИС» мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО «УкрСиббанк» в качества кредитов.

Этим Святаш нанес банку убытки на сумму более 1,1 миллиарда гривен.

Экс-нардепу инкриминируют совершение преступлений по ч.4 ст.190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и по ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 358 (подделка официального документа с целью использования его как подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).

В рамках данного уголовного производства ранее сообщили о подозрении гендиректору корпорации «АИС», а также топ-менеджерам ООО «Импульс-В» (директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору, в особо крупных размерах)