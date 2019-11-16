В суд направили дело о хищении 38 миллионов долларов топ-менеджерами «Пивденкомбанка»

Прокуроры ГПУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывших председателя правления и финансового директора одного из банков. После ознакомления сторон с материалами уголовного производства обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Шевченковский районный суд Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По версии следствия, указанные должностные лица, вероятно, совершили растрату денежных средств банка в сумме около 38 миллионов долларов США путем злоупотребления своим служебным положением при передаче в залог денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах данного банка в одном из банковских учреждений Австрийской Республики.

Обвинение квалифицировали по части 5 статьи 191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

В СБУ уточнили, что речь идет о «Пивденкомбанке».

«Пивденкомбанк» «лопнул» в мае 2014 года. Его владельцем был Руслан Цыплаков, известный как приятель Виктора Януковича-младшего, погибшего в 2015 году.

Напомним, как 11-12 ноября 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 миллиардов гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк». При этом расследование начали еще за Генпрокурора Юрия Луценко, но его закрыли после передачи им производства в полицию.

А после задержания экс-чиновников НБУ владелец «VAB Банка» Бахматюк обратился к Президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что готов постепенно вернуть 8 миллиардов гривен долгов.

В САП сообщали, что в 2014 году бенефициар «VAB Банка» Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем главы НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили. Писарук в суде отрицал обвинения и говорил, что действовал в рамках закона. 15 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен.