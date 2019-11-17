Высший совет правосудия внес Президенту предоставление о назначении судьи Корабельного райсуда Николаева

14 ноября Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении Президенту Украины представления о назначении на должность судьи Корабельного районного суда Николаева Андрея Федорченко.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Полномочия судьи прекратились в связи с истечением срока, на который он был назначен, однако он занимает должность в указанном суде, а значит, эта должность не является вакантной.

Судья прошел квалификационное оценки на соответствие занимаемой должности. Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины он признан соответствующим занимаемой должности, и рекомендуется для назначения на должность.

Учитывая указанное Высший совет правосудия решил внести Президенту Украины представление о назначении Федорченко на должность судьи Корабельного районного суда Николаева.

Напомним, что ранее Президент переназначил трех судей в Николаеве и Вознесенске.