Российская полиция провела спецоперацию с контрольной закупкой носков из-за рисунка конопли на них

В городе Набережные Челны в Татарстане из продажи изъяли партию носков с рисунком конопли.

Об этом сообщает «Сноб».

Сотрудники полиции переоделись в штатское и устроили контрольную закупку. Затем они показали служебные удостоверения и изъяли из продажи 106 пар мужских носков. Вопрос о возбуждении административного дела решается, виновнику может грозить штраф от 40 до 50 тысяч рублей или запрет на торговлю на 90 суток.

Арендатор торговой точки рассказал, что полиция пришла из-за анонимной жалобы. Он предполагает, что ее составил его конкурент, который тоже продает нижнее белье. Ранее полиция уже приезжала на этот рынок — в июле они изъяли панамы с изображением конопли.

Напомним, как в российской школе провели конкурс рисунков «Толерантный мир» – полиция изъяла их, чтобы проверить на «пропаганду гомосексуализма».