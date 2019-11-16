В Словакии арестовали украинцев за контрабанду янтаря на полмиллиона евро

В Словакии 15 ноября окружной суд города Кошице рассматривал ходатайство прокурора о содержании под стражей четырех граждан Украины, которых обвиняют в контрабанде янтаря. Речь идет о рекордных почти 700 килограммах ценных минералов.

Об этом сообщает «Мукачево.net».

Украинцев задержали в Кошице возле офиса международной компании перевозки грузов «DHL Express». Янтарь они пытались переправить в Гонконг.

Контрабанду обнаружили словацкие таможенники обнаружили при осмотре трех автомобилей. В «Шкоде Октавии» было найдено 288 килограмм янтаря, в «Мерседес Бенц» - 36 килограмм, в еще одной «Шкода Октавия» - до 374 килограмм янтаря. Вместе 698 кг минерала по ориентировочной цене 550 тысяч евро.

Расследование показало, что все четверо украинцев приехали в Словакию во вторник утром через украинско-словацкий пограничный переход «Малые Селменцы - Вельке Слеменце».

Сейчас Василий П., Иосиф С., Василий Д. и Богдан А. находиться под стражей. Двое из них уже имели проблемы с законом на территории Словакии. Они занимались контрабандой сигарет и получили депортации.

Напомним, как на Ровенщине СБУ и ГБР изъяли 6 килограммов янтаря – нелегальным копателям помогал полицейский.

Как известно, 12 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала закон о криминализации добычи янтаря.