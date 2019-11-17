МВФ ждет от украинской власти ускорения реализации реформ

Руководитель миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден надеется, что украинская власть ускорит темпы реализации реформ.

Об этом говорится в сообщении Кабмина.

15 ноября премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с руководителем миссии МВФ Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

В ходе встречи стороны обсудили условия открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования. Гончарук отметил, что Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, правительством и парламентом.

«В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста», - отметил Гончарук.

«Руководитель миссии МВФ, в свою очередь, отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа», – говорится в сообщении.

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