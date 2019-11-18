ГБР направило на подпись Генпрокурору подозрение Петру Порошенко

Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении пятом президенту Украины.

Об этом сообщает ГБР.

«Учитывая высокое внимание общества к состоянию досудебного расследования уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины (Петр Порошенко, – ПН), информируем, что следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщение о подозрении пятом президенту Украины», – говорится в сообщении.

Сообщается, что проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. В документе идет речь о подозрении пятому президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

«Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом Украины», – говорится в сообщении.

Как известно, после возвращения в Украину экс-заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.

Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко. По словам Трубы, Порошенко упоминается в меньшей мере 13 производствах ГБР. Труба уверяет, что во всех производствах Порошенко проходит в качестве свидетеля.

Недавно, Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решения главы РГА в Николаевской области о передаче земли в частную собственность. После чего Государственное бюро расследований завело еще одно производство в отношении Петра Порошенко и других должностных лиц из-за судейских зарплат.

Стоит отметить, что Порошенко 19 раз не являлся на допрос в ГБР.

Как известно, ранее американский дипломат, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в сентябре текущего года бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер просил Владимира Зеленского не преследовать своего предшественника Петра Порошенко.