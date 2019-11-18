В зоне ЧАЭС задержали мужчин, которые заехали на территорию незаконно – в автомобиле нашли пять единиц оружия

Пограничники вместе с полицейскими задержали четверых мужчин, которые незаконно заехали в Чернобыльскую зону. В их автомобилях обнаружили пять единиц огнестрельного оружия.
Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.
Вечером в воскресенье, 17 ноября, четверо граждан Украины на высокопроходных автомобилях пытались попасть в зону отчуждения ЧАЭС. С собой мужчины взяли много оружия.
Пограничники вместе с полицейскими остановили автомобили «Land Rover» и «Ford», когда те уже пересекли тыловую границу запрещенной территории вне контрольных постов.
В салонах иномарок при осмотре они обнаружили четыре единицы нарезного оружия различных калибров и одно гладкоствольное ружье 22 калибра с боеприпасами к ним.
Объяснили мужчины свои намерения попасть в зону отчуждения желанием пристрелять оружие на заброшенной территории. Правонарушителей привлекли к ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Ранее сообщалось, что житомирские пограничники поймали трех «сталкеров» в зоне ЧАЭС.