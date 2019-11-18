В зоне ЧАЭС задержали мужчин, которые заехали на территорию незаконно – в автомобиле нашли пять единиц оружия

Пограничники вместе с полицейскими задержали четверых мужчин, которые незаконно заехали в Чернобыльскую зону. В их автомобилях обнаружили пять единиц огнестрельного оружия.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.

Вечером в воскресенье, 17 ноября, четверо граждан Украины на высокопроходных автомобилях пытались попасть в зону отчуждения ЧАЭС. С собой мужчины взяли много оружия.

Пограничники вместе с полицейскими остановили автомобили «Land Rover» и «Ford», когда те уже пересекли тыловую границу запрещенной территории вне контрольных постов.

В салонах иномарок при осмотре они обнаружили четыре единицы нарезного оружия различных калибров и одно гладкоствольное ружье 22 калибра с боеприпасами к ним.

Объяснили мужчины свои намерения попасть в зону отчуждения желанием пристрелять оружие на заброшенной территории. Правонарушителей привлекли к ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Ранее сообщалось, что житомирские пограничники поймали трех «сталкеров» в зоне ЧАЭС.