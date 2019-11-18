От четырех до семи лет тюрьмы: Ляшко сообщили о подозрении в избиении экс-представителя Зеленского в Кабмине нардепа Геруса

В понедельник, 18 ноября, Бориспольская прокуратура сообщила о подозрении лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко за нападение на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, который до недавнего времени был представителем президента Владимира Зеленского в Кабинете министров.

На странице Ляшко в Facebook велась прямая трансляция из прокуратуры.

О подозрении Ляшко сообщил заместитель руководитель Бориспольской местной прокуратуры Андрей Неродик. По его словам, Ляшко подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 346 Уголовного Кодекса Украины («Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

По словам прокурора, Ляшко нанес Герусу легкие телесные повреждения и повредил его имущество.

Сам политик заявил, что уголовное производство в отношении него сфальсифицировано из-за того, что «Радикальная партия» борется против российской энергетической агрессии. При это Ляшко потребовал от ГПУ, СБУ и НАБУ возбудить уголовное производство в отношении Андрея Геруса за измену и злоупотребление властью.

Как известно, Олег Ляшко 6 ноября напал на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса в аэропорту «Борисполь».

13 ноября Ляшко вызвали в Бориспольскую местную прокуратуру для сообщения ему о подозрении по данному факту.

Напомним, 11 ноября Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя Президента в Кабинете министров. Своим новым представителем в Правительстве он назначил Алексея Перевезенцева.