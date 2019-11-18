Глава николаевской СБУ отстранил своего заместителя и руководство отдела «К»

Глава УСБУ Украины в Николаевской области Виталий Герсак вывел в распоряжение семь сотрудников ведомства, среди которых его заместитель Петр Майданюк и и.о. начальника спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (отдел «К») Константин Бурченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Денис Жело.

По его словам, об этом ему сообщил сам Виталий Герсак.

Сделано это на время проведения проверки, которую проводит отдел внутренней безопасности СБУ.

Жело предоставил список выведенных в распоряжение сотрудников:

Константин Бурченко. Фото: Facebook/Денис Жело

1. Константин Бурченко – заместитель начальника отдела «К».

2. Александр Бурдюжа – начальник «контрабандного» сектора отдела «К».

3. Александр Прокопишин – начальник «правоохранительного» сектора отдела «К».

4. Артём Янковский – оперативный сотрудник отдела «К».

5. Пётр Майданюк – заместитель начальника Николаевского УСБУ.

6. Сергей Пожар – заместитель начальника отдела экономики.

7. Андрей Семерня – начальник Очаковского отделения УСБУ.

В пресс-службе управления отметили, что не комментируют эту информацию.

В то же время, собственный источник в СБУ подтвердил, что Виталий Герсак подписал соответствующее распоряжение. Всего же спецподразделение по борьбе с коррупцией и организованной преступностью насчитывает 19 сотрудников.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле этого глава СБУ Иван Баканов уволил начальника Николаевского отдела «К» СБУ, а его место занял заместитель Константин Бурченко, на давление которого жалувались бизнесмены.

Как известно, ранее ЧП «Захід» заявило, что его работу заблокировали «по указке СБУ, без оснований», из-за чего предприятие несёт убытки. В компании заявили, что уже «не первый день сталкиваются с шантажом со стороны сотрудников николаевских СБУ и таможни». В УСБУ Николаевщины назвали безосновательными претензии логистической компании. Позже директор фирмы заявил, что с подобной ситуацией сталкиваются все крупные налогоплательщики Николаевской области.